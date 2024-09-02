Яндекс Go установил крупные номера на 1 тысяче самокатов в Екатеринбурге

Сервис Яндекс Go разместил крупные номера на 1 тыс. электросамокатов в Екатеринбурге для упрощения фиксации нарушений ПДД и правил сервиса, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в ближайшие недели обновленные таблички установят на всех средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. «По итогам теста в Москве номера горизонтального формата оказались наиболее заметными на корпусе самоката»,— добавили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным компании, Яндекс Go, Whoosh и «МТС Юрент» отработали более 20 тыс. сообщений о нарушениях через специального бота. «Фото с номером самоката, примерным временем и местом инцидента проверяет служба поддержки и, если все верно — выписывает штраф»,— пояснили в пресс-службе.

Ранее, в августе, Яндекс Go запустил школу вождения самокатов у Ельцин-центра в Екатеринбурге. Программа обучения построена по аналогии с автошколой: посетителям проводят инструктаж по ПДД для самокатов, затем предлагают проехать на самокате через лежачих полицейских, пешеходный переход и «змейку». В июле Яндекс Go ввел скаут-«штраферов», которые выписывают штрафы водителям электросамокатов за нарушение ПДД. Отмечалось, что пользователи сервиса массово оставляли самокаты вне парковок и нарушали правила сервиса.

Василий Алексеев