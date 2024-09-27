Актера Романа Мадянова похоронили в подмосковном селе Малахово

В селе Малахово Раменского городского округа Подмосковья прошли похороны актера театра и кино Романа Мадянова. Церемония прощания прошла в подмосковных Бронницах в соборе Архангела Михаила.

Проститься с актером пришли народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, заслуженный артист России Сергей Векслер, телеведущий Марат Башаров и многие другие.

Роман Мадянов, заслуженный артист России, умер 25 сентября, ему было 62 года. Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, за последнюю неделю состояние господина Мадянова резко ухудшилось. Начав кинокарьеру в 1971 году, когда ему было девять лет, Роман Мадянов успел сняться в более чем 200 кино и сериалах. До 2023 года служил в Московском театре имени Маяковского. Наиболее известен ролями в фильмах «12», «Левиафан» и сериале «Солдаты». Двукратный лауреат премии «Золотой орел» и четырехкратный лауреат премии «Ника».

Подробнее о карьере Романа Мадянова — в материале «Добротнейший из кинозлодеев».

Евгений Белоусов