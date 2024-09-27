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Актера Романа Мадянова похоронили в подмосковном селе Малахово

В селе Малахово Раменского городского округа Подмосковья прошли похороны актера театра и кино Романа Мадянова. Церемония прощания прошла в подмосковных Бронницах в соборе Архангела Михаила.

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Церемония прощания с Романом Мадяновым прошла в Соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах

Церемония прощания с Романом Мадяновым прошла в Соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Отпевание и прощание прошли в храме без прессы, были приглашены только близкие и коллеги

Отпевание и прощание прошли в храме без прессы, были приглашены только близкие и коллеги

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вдова актера Романа Мадянова Наталья Мадянова

Вдова актера Романа Мадянова Наталья Мадянова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Мария Аронова

Актриса Мария Аронова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Люди у входа в храм Архангела Михаила

Люди у входа в храм Архангела Михаила

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Сергей Жарков (слева)

Актер Сергей Жарков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Сергей Гармаш

Актер Сергей Гармаш

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гости церемонии прощания

Гости церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов

Режиссер Александр Стриженов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Марат Башаров

Актер Марат Башаров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Борис Щербаков

Актер Борис Щербаков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Ольга Прокофьева

Актриса Ольга Прокофьева

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Александр Баринов

Актер Александр Баринов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Леонид Громов

Актер Леонид Громов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Наталья Гудкова

Актриса Наталья Гудкова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Александр Андриенко

Актер Александр Андриенко

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Елена Скороходова и кинорежиссер Юрий Мороз

Актриса Елена Скороходова и кинорежиссер Юрий Мороз

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Сергей Векслер

Актер Сергей Векслер

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сын Романа Мадянова Роман Мадянов

Сын Романа Мадянова Роман Мадянов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Церемония прощания с актером Романом Мадяновым

Церемония прощания с актером Романом Мадяновым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Похороны прошли в селе Малахово Раменского городского округа

Похороны прошли в селе Малахово Раменского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Церемония прощания с актером Романом Мадяновым

Церемония прощания с актером Романом Мадяновым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Площадь перед храмом во время церемонии прощания

Площадь перед храмом во время церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Церемония прощания с Романом Мадяновым прошла в Соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Отпевание и прощание прошли в храме без прессы, были приглашены только близкие и коллеги

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Вдова актера Романа Мадянова Наталья Мадянова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Мария Аронова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Люди у входа в храм Архангела Михаила

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Сергей Жарков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Сергей Гармаш

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гости церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Марат Башаров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Борис Щербаков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Ольга Прокофьева

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Александр Баринов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Леонид Громов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Наталья Гудкова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Александр Андриенко

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Елена Скороходова и кинорежиссер Юрий Мороз

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Сергей Векслер

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сын Романа Мадянова Роман Мадянов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Церемония прощания с актером Романом Мадяновым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Похороны прошли в селе Малахово Раменского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Церемония прощания с актером Романом Мадяновым

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Площадь перед храмом во время церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Проститься с актером пришли народные артисты России Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш, заслуженный артист России Сергей Векслер, телеведущий Марат Башаров и многие другие.

Роман Мадянов, заслуженный артист России, умер 25 сентября, ему было 62 года. Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, за последнюю неделю состояние господина Мадянова резко ухудшилось. Начав кинокарьеру в 1971 году, когда ему было девять лет, Роман Мадянов успел сняться в более чем 200 кино и сериалах. До 2023 года служил в Московском театре имени Маяковского. Наиболее известен ролями в фильмах «12», «Левиафан» и сериале «Солдаты». Двукратный лауреат премии «Золотой орел» и четырехкратный лауреат премии «Ника».

Подробнее о карьере Романа Мадянова — в материале «Добротнейший из кинозлодеев».

Евгений Белоусов

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