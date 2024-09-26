Прощание с Романом Мадяновым пройдет подмосковных Бронницах

Церемония прощания с актером театра и кино Романом Мадяновым пройдет 27 сентября в городе Бронницы, Московская область. Похоронят актера в селе Малахово Раменского городского округа, рассказала ТАСС агент господина Мадянова Светлана Тронина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Мадянов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Роман Мадянов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Роман Мадянов, заслуженный артист России, умер 25 сентября, ему было 62 года. Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, за последнюю неделю состояние господина Мадянова резко ухудшилось. Начав кинокарьеру в 1971 году, когда ему было девять лет, Мадянов успел сняться в более чем 200 кино и сериалах. До 2023 года служил в Московском театре им. Маяковского. Наиболее известен ролями в фильмах «12», «Левиафан» и сериале «Солдаты». Двукратный лауреат премию «Золотой орел» и четырехкратный лауреат премии «Ника».

Подробнее о карьере Романа Мадянова — в материале «Добротнейший из кинозлодеев».

Евгений Белоусов