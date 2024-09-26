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Коммерсантъ FM
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Прощание с Романом Мадяновым пройдет подмосковных Бронницах

Церемония прощания с актером театра и кино Романом Мадяновым пройдет 27 сентября в городе Бронницы, Московская область. Похоронят актера в селе Малахово Раменского городского округа, рассказала ТАСС агент господина Мадянова Светлана Тронина.

Роман Мадянов

Роман Мадянов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Роман Мадянов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Роман Мадянов, заслуженный артист России, умер 25 сентября, ему было 62 года. Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, за последнюю неделю состояние господина Мадянова резко ухудшилось. Начав кинокарьеру в 1971 году, когда ему было девять лет, Мадянов успел сняться в более чем 200 кино и сериалах. До 2023 года служил в Московском театре им. Маяковского. Наиболее известен ролями в фильмах «12», «Левиафан» и сериале «Солдаты». Двукратный лауреат премию «Золотой орел» и четырехкратный лауреат премии «Ника».

Подробнее о карьере Романа Мадянова — в материале «Добротнейший из кинозлодеев».

Евгений Белоусов

Фотогалерея

Как складывалась карьера Романа Мадянова

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Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовск Московской области в семье телережиссера Сергея Мадянова. Впервые Мадянов снялся в кино в 1973 году в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (на фото)

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовск Московской области в семье телережиссера Сергея Мадянова. Впервые Мадянов снялся в кино в 1973 году в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (на фото)

Фото: Мурашко / РИА Новости

В школьные годы Роман Мадянов снялся также в лентах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши» и «Все дело в брате». В 1979 году поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), окончил его в 1984 году

В школьные годы Роман Мадянов снялся также в лентах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши» и «Все дело в брате». В 1979 году поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), окончил его в 1984 году

Фото: Роман Горелов / ТАСС

Во время учебы начал играть в Московском театре имени Маяковского &lt;br> На фото: сцена из спектакля «Ящерица» на сцене этого театра

Во время учебы начал играть в Московском театре имени Маяковского
На фото: сцена из спектакля «Ящерица» на сцене этого театра

Фото: Роман Горелов / ТАСС

После службы в армии в 1985–1987 годах Роман Мадянов вернулся в театр имени Маяковского, в штате которого состоял до 2023 года &lt;br> На фото: Роман Мадянов и художественный руководитель театра Андрей Гончаров (слева), 1990 год

После службы в армии в 1985–1987 годах Роман Мадянов вернулся в театр имени Маяковского, в штате которого состоял до 2023 года
На фото: Роман Мадянов и художественный руководитель театра Андрей Гончаров (слева), 1990 год

Фото: Роман Горелов / ТАСС

В 1990 году Мадянов вернулся в кино, снявшись в фильме «Частный детектив, или Операция &quot;Кооперация&quot;» Леонида Гайдая. Он начал активно сниматься в фильмах и сериалах у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Тигран Кеосаян, Николай Досталь, Сергей Урсуляк, Петр Тодоровский и др. Однако широкую известность актер получил благодаря роли Виктора Колобкова в сериале 2004 года «Солдаты» (на фото кадр из сериала)

В 1990 году Мадянов вернулся в кино, снявшись в фильме «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» Леонида Гайдая. Он начал активно сниматься в фильмах и сериалах у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Тигран Кеосаян, Николай Досталь, Сергей Урсуляк, Петр Тодоровский и др. Однако широкую известность актер получил благодаря роли Виктора Колобкова в сериале 2004 года «Солдаты» (на фото кадр из сериала)

Фото: Леан-М

Также зрители запомнили Мадянова по ролям в фильмах «Каникулы строгого режима», «Жила-была одна баба», «Утомленные солнцем-2: Цитадель»&lt;br> На фото: Роман Мадянов на съемочной площадке фильма «Жила-была одна баба», 2008 год

Также зрители запомнили Мадянова по ролям в фильмах «Каникулы строгого режима», «Жила-была одна баба», «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
На фото: Роман Мадянов на съемочной площадке фильма «Жила-была одна баба», 2008 год

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В 2010 году актер удостоился премии «Ника» за роль полковника Богуславского в фильме «Петя по дороге в Царствие небесное» (на фото кадр из фильма)

В 2010 году актер удостоился премии «Ника» за роль полковника Богуславского в фильме «Петя по дороге в Царствие небесное» (на фото кадр из фильма)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Роман Мадянов четырежды становился обладателем премии «Ника» в номинации «За роль второго плана» за фильмы: «Дикое поле» (2009), «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2010), «Жила-была одна баба» (2012), «Левиафан» (2015) &lt;br> На фото: актер Роман Мадянов (слева) и режиссер Юлий Гусман на церемонии вручения премии в 2009 году

Роман Мадянов четырежды становился обладателем премии «Ника» в номинации «За роль второго плана» за фильмы: «Дикое поле» (2009), «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2010), «Жила-была одна баба» (2012), «Левиафан» (2015)
На фото: актер Роман Мадянов (слева) и режиссер Юлий Гусман на церемонии вручения премии в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Отрицательных героев играть интереснее, чем положительных, потому что психологически они более сложные», признавался актер в интервью &lt;br> На фото: Роман Мадянов (справа) на репетиции спектакля «Русские горки» по повести Николая Лескова «Железная воля» в постановке Нины Чусовой, 2009 год

«Отрицательных героев играть интереснее, чем положительных, потому что психологически они более сложные», признавался актер в интервью
На фото: Роман Мадянов (справа) на репетиции спектакля «Русские горки» по повести Николая Лескова «Железная воля» в постановке Нины Чусовой, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Романа Мадянова часто характеризуют как характерного актера, в кино ему чаще всего доставались роли военнослужащих, полицейских, чиновников и представителей криминального мира &lt;br>Актеры Константин Хабенский (слева) и Роман Мадянов на съемках фильма «Выкрутасы» режиссера Лео Габриадзе, 2010 год

Романа Мадянова часто характеризуют как характерного актера, в кино ему чаще всего доставались роли военнослужащих, полицейских, чиновников и представителей криминального мира
Актеры Константин Хабенский (слева) и Роман Мадянов на съемках фильма «Выкрутасы» режиссера Лео Габриадзе, 2010 год

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Актеры Роман Мадянов (слева) и Владимир Корнеев в сцене из спектакля «Куба — любовь моя», 2010 год

Актеры Роман Мадянов (слева) и Владимир Корнеев в сцене из спектакля «Куба — любовь моя», 2010 год

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В 2014 году Роман Мадянов исполнил яркую роль коррумпированного чиновника в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» (на фото). Спустя четыре года Мадянов воплотил не менее яркий образ коррумпированного губернатора в сериале «Домашний арест»

В 2014 году Роман Мадянов исполнил яркую роль коррумпированного чиновника в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» (на фото). Спустя четыре года Мадянов воплотил не менее яркий образ коррумпированного губернатора в сериале «Домашний арест»

Фото: РИА Новости

«&quot;Левиафан&quot; — тяжелый фильм, но сделан очень талантливо, в него вложена определенная идея, мысль. И затеяно все было не ради того, чтобы замарать нашу действительность, а чтобы что-то в ней начало меняться», рассказывал актер &lt;br> На фото слева направо: актер Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Роман Мадянов на 67-ом Каннском кинофестивале, 2014 год

«"Левиафан" — тяжелый фильм, но сделан очень талантливо, в него вложена определенная идея, мысль. И затеяно все было не ради того, чтобы замарать нашу действительность, а чтобы что-то в ней начало меняться», рассказывал актер
На фото слева направо: актер Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Роман Мадянов на 67-ом Каннском кинофестивале, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Мадянов получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Левиафан». Ранее актер получал эту премию в 2007 году за лучшую мужскую роль в фильме «12»

Мадянов получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Левиафан». Ранее актер получал эту премию в 2007 году за лучшую мужскую роль в фильме «12»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Также за роль в «Левиафане» актер получил премию «Ника» &lt;br> На фото: актеры Михаил Ефремов (слева) и Роман Мадянов на церемонии вручения премии в 2015 году

Также за роль в «Левиафане» актер получил премию «Ника»
На фото: актеры Михаил Ефремов (слева) и Роман Мадянов на церемонии вручения премии в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В начале 2020-х годов у актера был диагностирован рак легкого. Одним из последних его появлений на больших экранах стала роль царя в сказке «По щучьему велению» (2023 год). Роман Мадянов скончался 25 сентября 2024 года. У него остались жена и сын

В начале 2020-х годов у актера был диагностирован рак легкого. Одним из последних его появлений на больших экранах стала роль царя в сказке «По щучьему велению» (2023 год). Роман Мадянов скончался 25 сентября 2024 года. У него остались жена и сын

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовск Московской области в семье телережиссера Сергея Мадянова. Впервые Мадянов снялся в кино в 1973 году в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (на фото)

Фото: Мурашко / РИА Новости

В школьные годы Роман Мадянов снялся также в лентах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши» и «Все дело в брате». В 1979 году поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), окончил его в 1984 году

Фото: Роман Горелов / ТАСС

Во время учебы начал играть в Московском театре имени Маяковского
На фото: сцена из спектакля «Ящерица» на сцене этого театра

Фото: Роман Горелов / ТАСС

После службы в армии в 1985–1987 годах Роман Мадянов вернулся в театр имени Маяковского, в штате которого состоял до 2023 года
На фото: Роман Мадянов и художественный руководитель театра Андрей Гончаров (слева), 1990 год

Фото: Роман Горелов / ТАСС

В 1990 году Мадянов вернулся в кино, снявшись в фильме «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» Леонида Гайдая. Он начал активно сниматься в фильмах и сериалах у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Тигран Кеосаян, Николай Досталь, Сергей Урсуляк, Петр Тодоровский и др. Однако широкую известность актер получил благодаря роли Виктора Колобкова в сериале 2004 года «Солдаты» (на фото кадр из сериала)

Фото: Леан-М

Также зрители запомнили Мадянова по ролям в фильмах «Каникулы строгого режима», «Жила-была одна баба», «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
На фото: Роман Мадянов на съемочной площадке фильма «Жила-была одна баба», 2008 год

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В 2010 году актер удостоился премии «Ника» за роль полковника Богуславского в фильме «Петя по дороге в Царствие небесное» (на фото кадр из фильма)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Роман Мадянов четырежды становился обладателем премии «Ника» в номинации «За роль второго плана» за фильмы: «Дикое поле» (2009), «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2010), «Жила-была одна баба» (2012), «Левиафан» (2015)
На фото: актер Роман Мадянов (слева) и режиссер Юлий Гусман на церемонии вручения премии в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Отрицательных героев играть интереснее, чем положительных, потому что психологически они более сложные», признавался актер в интервью
На фото: Роман Мадянов (справа) на репетиции спектакля «Русские горки» по повести Николая Лескова «Железная воля» в постановке Нины Чусовой, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Романа Мадянова часто характеризуют как характерного актера, в кино ему чаще всего доставались роли военнослужащих, полицейских, чиновников и представителей криминального мира
Актеры Константин Хабенский (слева) и Роман Мадянов на съемках фильма «Выкрутасы» режиссера Лео Габриадзе, 2010 год

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Актеры Роман Мадянов (слева) и Владимир Корнеев в сцене из спектакля «Куба — любовь моя», 2010 год

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В 2014 году Роман Мадянов исполнил яркую роль коррумпированного чиновника в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» (на фото). Спустя четыре года Мадянов воплотил не менее яркий образ коррумпированного губернатора в сериале «Домашний арест»

Фото: РИА Новости

«"Левиафан" — тяжелый фильм, но сделан очень талантливо, в него вложена определенная идея, мысль. И затеяно все было не ради того, чтобы замарать нашу действительность, а чтобы что-то в ней начало меняться», рассказывал актер
На фото слева направо: актер Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Роман Мадянов на 67-ом Каннском кинофестивале, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Мадянов получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Левиафан». Ранее актер получал эту премию в 2007 году за лучшую мужскую роль в фильме «12»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Также за роль в «Левиафане» актер получил премию «Ника»
На фото: актеры Михаил Ефремов (слева) и Роман Мадянов на церемонии вручения премии в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В начале 2020-х годов у актера был диагностирован рак легкого. Одним из последних его появлений на больших экранах стала роль царя в сказке «По щучьему велению» (2023 год). Роман Мадянов скончался 25 сентября 2024 года. У него остались жена и сын

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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