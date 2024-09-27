Главные новости к утру 27 сентября

Над Ростовской областью сбили семь беспилотников. Из-за падения обломков загорелась трава. Пожар потушили, никто не пострадал.

Как выяснил «Ъ», в Госдуме предложили отменить мораторий на плановые проверки общепита. В правительстве пока считают, что мораторий не препятствует контролю за сектором.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что сегодня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча пройдет в Trump Tower.

Мессенджер Discord может быть полностью заблокирован в России. В отношении него Роскомнадзором вынесено пять новых решений о нарушении законодательства, узнал «Ъ».

Недалеко от Уханя затонула новейшая атомная подлодка Китая, выяснили американские СМИ. Инцидент произошел в конце мая—начале июня. Власти КНР пытались скрыть информацию о ЧП.

По данным «Ъ», Россия за восемь месяцев нарастила добычу газа на 9,3%, до 463,77 млрд куб. м. В августе показатель вырос на 9,6%, до 54,4 млрд куб. м. Сильнее всего в прошлом месяце росла добыча у «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, рассчитанном до 20 декабря. Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября, без принятия нового проекта правительству грозил шатдаун.

Как стало известно «Ъ», производитель водки «Белуга» Novabev Group может начать выпуск снеков и закусок под маркой Fox and Dogs. Это название соответствует одноименному бренду виски из портфеля компании.

Суды в России с начала года рассмотрели почти на 40% больше дел, связанных с нарушением прав на фотографии, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом сообщили «Ъ» в RTM Group.

О предстоящих 27 сентября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».