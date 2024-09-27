WSJ: новейшая атомная подлодка Китая затонула недалеко от Уханя

На верфи недалеко от города Ухань затонула новейшая атомная подводная лодка, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Аналогичную информацию приводят Reuters, AFP и AP, которые ссылаются на неназванного американского военного чиновника. Власти КНР пытались скрыть ЧП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спутниковый снимок от 15 июня 2024 года верфи Wuachang

Фото: Reuters Спутниковый снимок от 15 июня 2024 года верфи Wuachang

Фото: Reuters

По данным СМИ, инцидент произошел в конце мая—начале июня. Утверждается, что затонула подлодка класса Zhou, построенная компанией China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Это было первое судно такого типа. В последний раз подлодку видели на реке Янцзы в конце мая. Согласно спутниковым снимкам, в начале июня к месту предполагаемого затопления направили краны, чтобы достать субмарину со дна реки.

Что стало причиной ЧП, неизвестно. Собеседники WSJ не исключают, что подлодка перевозила ядерное топливо. Информации о пострадавших нет.

«В дополнение к очевидным вопросам о стандартах обучения и качестве оборудования, инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК (Народно-освободительной армии Китая.— "Ъ") за оборонной промышленностью, которая давно страдает от коррупции. Неудивительно, что ВМС НОАК пытаются скрыть затопление»,— сказал американский чиновник.

Согласно отчету Пентагона, по состоянию на 2022 год у Китая было шесть атомных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами, шесть атомных ударных подлодок и 48 дизельных ударных подлодок. Ожидается, что к 2025 году число подлодок у Китая вырастет до 65, а к 2035 году — до 80, приводит Reuters данные американского ведомства. Агентство отмечает, что Китай уже располагает крупнейшим в мире военно-морским флотом, насчитывающим более 370 кораблей, и занимается производством нового поколения атомных подлодок.

На этой неделе Китай впервые более чем за четыре десятилетия провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты за пределами своей территории. Председатель КНР Си Цзиньпин поставил цель создать к 2049 году вооруженные силы «мирового класса».

Подробности — в материале «Ъ» «Пекин пошел на экстерриториальный принцип».

Лаура Кеффер