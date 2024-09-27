Джо Байден одобрил временный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете. Он предусматривает продление финансирования правительства до 20 декабря, говорится в пресс-релизе Белого дома.

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Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Вчера, 26 сентября, проект бюджета одобрили обе палаты Конгресса — Палата представителей и Сенат. Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября. Если бы новый проект не приняли, правительству грозил бы шатдаун.

Законопроект подготовил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, он представил его на прошлой неделе. Прошлая попытка согласовать бюджет провалилась из-за республиканцев, настаивающих на сокращении расходов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Майк Джонсон угодил не всем».

Лаура Кеффер