Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что сегодня, 27 сентября, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также опубликовал сообщение, переданное ему от господина Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: David Dee Delgado/File Photo, Reuters Дональд Трамп

Фото: David Dee Delgado/File Photo, Reuters

Экс-президент разместил принтскрин сообщения в своей соцсети Truth Social, текст опубликовала The Telegraph. Послание от Владимира Зеленского передал заместитель посла Украины в США Денис Сеник. Согласно тексту, господин Зеленский заявил, что хочет «закончить войну справедливым миром». Он сказал, что будет в Нью-Йорке в пятницу, и «это было бы хорошим временем для встречи». Он выразил уверенность, что им «важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%».

«Я встречусь с ним завтра утром около 9:45 (по местному времени или в 16:45 по мск) в Trump Tower»,— сообщил Дональд Трамп журналистам (цитата по AFP).

Time писала, что команда господина Зеленского не согласилась организовать встречу в резиденции республиканца. По словам источников издания, это решение было принято из-за опасений, что визит президента Украины может быть воспринят как поддержка республиканца в преддверии президентских выборов, которые состоятся в США 5 ноября.

О поездке президента Украины в США — в материале «Ъ» «Новая сессия о главном».

Лаура Кеффер