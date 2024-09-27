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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 27 сентября

В Москве пройдет встреча платформы энергетических исследований стран БРИКС.

В Москве состоится 12-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

В Бронницах (Московская область) в храме Архангела Михаила состоится прощание с заслуженным артистом России Романом Мадяновым.

В Москве 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста в отношении бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млн руб.

В Нью-Йорке на Генассамблее ООН выступит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса на основе цен паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов), инвестирующих в недвижимость.

В Японии пройдут выборы председателя Либерально-демократической партии, который станет следующим премьер-министром страны.

В Чехии начнется второй тур выборов в Сенат, в ходе которых избирается треть состава верхней палаты парламента.

В Лондоне запланировано вынесение приговора двум активисткам экологического движения Just Stop Oil, облившим томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

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