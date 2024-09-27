Белый дом: визит Зеленского на завод в Пенсильвании прошел по инициативе Украины

Инициатива о посещении Владимиром Зеленским завода по производству боеприпасов в Пенсильвании исходила от украинской стороны, а не от США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Возмущения республиканцев из-за поездки господина Зеленского она назвала «политическим трюком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании

Фото: Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании

Фото: Reuters

«Украинцы попросили посетить завод, на котором трудятся американские рабочие, производящие, как вы знаете, критически важные компоненты, которые украинские военные используют каждый день на передовой, потому что это критически необходимо для существования их страны»,— объяснила госпожа Жан-Пьер на брифинге (цитата по ТАСС).

Президент Украины посетил завод в Пенсильвании в прошлые выходные. Пенсильвания считается одним из «колеблющихся» штатов в преддверии выборов в США, и оба кандидата в президенты хотят заручиться поддержкой ее избирателей. Члены Республиканской партии потребовали расследовать визит, сочтя его «политически мотивированным». Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон возмутился, что республиканцев не пригласили на мероприятие. Он призвал господина Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову.

О визите президента Украины в США — в материале «Ъ» «Новая сессия о главном».

Лаура Кеффер