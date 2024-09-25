Умер актер театра и кино Роман Мадянов

Советский и российский актер Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет. О его смерти сообщила в своем Telegram-канале телеведущая Екатерина Стриженова. Господин Мадянов снимался в кино с 1970-х годов. Его первая главная роль — Гекльберри Финн в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий». Он был известен по ролям в фильмах «Левиафан» и «12», а также в сериалах «Домашний арест» и «Солдаты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Мадянов в 2012 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Роман Мадянов в 2012 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как позднее сообщил со ссылкой на источник РЕН ТВ, причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Собеседник телеканала рассказал, что состояние господина Мадянова резко ухудшилось за последнюю неделю. Ранее СМИ также писали, что у актера диагностирован рак легкого.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном городе Дедовск. Его отец работал режиссером на телевидении и часто брал сына на работу. Там на мальчика обратили внимание ассистенты режиссеров, и в 1971 году он снялся в эпизодической роли в фильме Инессы Селезневой «Перевод с английского». Уже через два года Роман Мадянов снялся в главной роли в экранизации повести Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» — картине «Совсем пропащий» Георгия Данелии. Его партнерами по фильму стали Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе.

В школьные годы господин Мадянов снялся еще в нескольких фильмах. В 1984-м он окончил Государственный институт театрального искусства. Еще будучи студентом, он начал играть на сцене Московского театра им. Маяковского. В этом театре Роман Мадянов прослужил до 2023 года.

За свою карьеру актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. За роль в картине Никиты Михалкова «12» он получил премию «Золотой орел» (лучшая мужская роль). За роль мэра в социальной драме Андрея Звягинцева «Левиафан» Роман Мадянов получил второго «Золотого орла» (лучшая мужская роль второго плана). Господин Мадянов — заслуженный артист РФ и четырехкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.

Евгений Белоусов