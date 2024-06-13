«Трансмашхолдинг» выбирает центр

Компании все чаще предпочитают приобретать, а не снимать помещения для собственных нужд. Производитель подвижного состава «Трансмашхолдинг» может выкупить бизнес-центр на 20 тыс. кв. м на Смоленском бульваре в центре Москвы. Сумма сделки может превысить 7 млрд руб., а само здание — в перспективе заменить штаб-квартиру холдинга в инновационном центре «Сколково».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) ведет переговоры о покупке офисного здания на 20 тыс. кв. м на Смоленском бульваре, 13, в центре Москвы у холдинга «Ак Барс». Об этом рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Стороны не ответили на запрос “Ъ”.

«Трансмашхолдинг» производит подвижные составы для железнодорожного и городского транспорта. Акционеры ТМХ — Андрей Бокарев, Искандар Махмудов, Дмитрий Комиссаров и Кирилл Липа. По данным СПАРК, в 2023 году выручка АО ТМХ выросла на 23% год к году, до 135 млрд руб., чистая прибыль составила 14,1 млрд руб. против убытка в 4,1 млрд руб. годом ранее.

Заявленная продавцами стоимость здания на Смоленском бульваре — 8,9 млрд руб., рассказала директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич. Партнер CMWP Наталья Никитина оценивает актив в 7,14 млрд руб. без НДС.

Сейчас головной офис компании расположен в этом же районе на улице Ефремова, где она арендует 11,3 тыс. кв. м, уточняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Консолидация нескольких подразделений в районе, который исторически удобен ТМХ, выглядит логично, считает Ксения Харкевич.

Директор по продажам департамента офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар говорит, что этот актив — последний в центре Москвы свободный крупный бизнес-центр, построенный недавно.

Если у компании есть капитал, то логично инвестировать в покупку, считает партнер NF Group Станислав Бибик. Здание со временем будет только дорожать, особенно в данной локации, уверен он.

ТМХ должен был консолидировать сотрудников в своей штаб-квартире в инновационном центре «Сколково» в Новой Москве. Там в 2021 году для компании была достроена штаб-квартира площадью 43,2 тыс. кв. м. Но бизнес-центр пустует. По словам двух источников “Ъ” на рынке недвижимости, холдинг мог продать этот актив. Один из собеседников “Ъ” уточняет, что новым владельцем актива могут стать структуры, подконтрольные мэрии Москвы. Там не ответили на запрос “Ъ”.

Мэрия Москвы уже приобрела недвижимость в «Сколково». Подконтрольное департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы АО «ОЭЗ Технополис Москва» купило бизнес-центр «Стратос» в «Сколково» у группы «Сафмар» Михаила Гуцериева (см. “Ъ” от 21 мая). Интерес администрации города к этому объекту эксперты объясняли тем, что федеральное правительство планирует передать московским властям часть функций по управлению инновационным центром.

18,3 миллиона квадратных метров составляет совокупный объем офисного предложения в Москве, по данным NF Group.

Продажа ТМХ штаб-квартиры в «Сколково» также логична. Директор отдела продаж и приобретений «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов считает, что локация в центре города для сотрудников ТМХ, как и любой другой корпорации, предпочтительнее, чем в удаленном от центра районе. К тому же после передачи правительством РФ управления инновационного центра мэрии Москвы «Сколково» может потерять свой статус, а вместе с тем и привилегии инновационного центра, не исключает он.

Сделки по купле-продаже на рынке офисной недвижимости в последнее время переживают бум. В январе—марте на их долю приходилось 32% от общего объема контрактов в московских бизнес-центрах, подсчитали в Nikoliers. По словам аналитиков, это наибольшее значение за последние восемь лет. В целом спрос на столичные офисные центры, включая аренду таких помещений, в 2024 году составит 1,7 млн кв. м, прогнозируют в IBC Real Estate. В 2023 году показатель достигал 2 млн кв. м, в 2022 году — 1,1 млн кв. м, напоминают консультанты.

Дарья Андрианова