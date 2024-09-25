Главные новости за 25 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

К концу третьего квартала текущего года верхняя граница диапазона арендных ставок на одной из главных торговых улиц Санкт-Петербурга — Невском проспекте — достигла 15 тыс. рублей за кв. метр в месяц — на 25% выше показателей июня.

Председателем Совета Федерации переизбрана действующий спикер Валентина Матвиенко. Сенаторы проголосовали за ее кандидатуру уже в четвертый раз. Переизбрать госпожу Матвиенко на новый срок предложил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Правоохранители задержали в Петербурге 62-летнего пастора Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа. Об этом сообщили прихожане лютеранской церкви на странице «ВКонтакте» утром 25 сентября. По данным «Фонтанки», священника доставили в один из отделов полиции Московского района. Священнослужителю грозит депортация в связи с тем, что он не проживает в служебной квартире.

Семьям погибших и умерших в ходе боевых действий предложили выплачивать 1 млн рублей в Петербурге. Раненые смогут рассчитывать на единовременную помощь в размере 500 тыс. рублей. Парламентарии в первом чтении законопроект поддержали. С предложением господина Беглова согласились 44 депутата, против выступил один.

В Невском районе Петербурга начался демонтаж торговых бань братьев Владимира и Николая Недлеров на проспекте Обуховской обороны, 44. Ранее в отношении здания была подана заявка на включение его в реестр строений, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Бывший председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Махно ушел из жизни. Сотрудники структуры Смольного выразили соболезнования родным и близким Махно. Бывшего чиновника похоронят на Смоленском кладбище 26 сентября. Траурные мероприятия начнутся с 13:00.

На Московский вокзал прибыл поезд со 140 детьми из Курской области. Их сопровождают 18 взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Сотрудники ведомства помогли ребятам справиться с чемоданами и загрузить их в специальные автобусы. На месте также работали волонтеры.

Проект делового комплекс около «СКА Арены» представили на градостроительном совете Санкт-Петербурга. На территории, где раньше располагался гипермаркет «Карусель», намерены построить восемь башен высотой примерно в 16 этажей, пишет «Деловой Петербург».

Кресло председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга покидает Дмитрий Чернейко. По информации «Фонтанки», правительство города подготовило соответствующее распоряжение.