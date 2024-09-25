Дополнительные меры поддержки для участников СВО хотят ввести в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга дополнительно поддержат участников СВО и их семьи. Предложение ввести поправки в законодательство предложил ввести губернатор Александр Беглов. Утром 25 октября официальный представитель градоначальника в Заксобрании Константин Сухенко озвучил инициативу на трибуне Мариинского дворца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, семьям погибших и умерших в ходе боевых действий предложили выплачивать 1 млн рублей. Раненые смогут рассчитывать на единовременную помощь в размере 500 тыс. рублей. Парламентарии в первом чтении законопроект поддержали. С предложением господина Беглова согласились 44 депутата, против выступил один.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Думской улице, некогда известной ночными заведениями, откроют некоммерческий музей, посвященный СВО. В тестовом режиме выставка откроется в конце сентября.

Андрей Маркелов