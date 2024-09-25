Валентину Матвиенко на четвертый срок переизбрали спикером Совета Федерации
Председателем Совета Федерации переизбрана действующий спикер Валентина Матвиенко. Сенаторы проголосовали за ее кандидатуру уже в четвертый раз. Переизбрать госпожу Матвиенко на новый срок предложил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
На первом заседании осенней сессии верхней палаты российского парламента за Валентину Матвиенко проголосовали все 155 присутствовавших сенаторов. При этом другие кандидатуры не выдвигались.
Вице-спикером Совета Федерации избран врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева, который ранее занимал пост полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Он покинул эту должность накануне, 24 сентября.
«Ъ-СПб» писал, что 18 сентября полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от Петербурга подтвердил губернатор города Александр Беглов.