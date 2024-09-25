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Валентину Матвиенко на четвертый срок переизбрали спикером Совета Федерации

Председателем Совета Федерации переизбрана действующий спикер Валентина Матвиенко. Сенаторы проголосовали за ее кандидатуру уже в четвертый раз. Переизбрать госпожу Матвиенко на новый срок предложил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На первом заседании осенней сессии верхней палаты российского парламента за Валентину Матвиенко проголосовали все 155 присутствовавших сенаторов. При этом другие кандидатуры не выдвигались.

Вице-спикером Совета Федерации избран врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева, который ранее занимал пост полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Он покинул эту должность накануне, 24 сентября.

«Ъ-СПб» писал, что 18 сентября полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от Петербурга подтвердил губернатор города Александр Беглов.

Андрей Цедрик

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