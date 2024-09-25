Около «СКА Арены» намерены построить деловой комплекс, напоминающий Нью-Йорк

Проект делового комплекс около «СКА Арены» представили на градостроительном совете Санкт-Петербурга. На территории, где раньше располагался гипермаркет «Карусель», намерены построить восемь башен высотой примерно в 16 этажей, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заказчиком проекта выступает ООО «Управляющая компания "Свиньин и Партнёры"», над ним работало ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"». Застройщик планирует застроить территорию площадью 22 тыс. кв. метров. Общая площадь зданий с подземными помещениями составит 116 тыс. кв. метров.

Руководитель «Студии 44» Никита Явейн заявил, что система построек сформирирует открытый город, напоминающий Нью-Йорк. Рецензент Сергей Орешкин подчеркнул, что высота комплекса превысит 40 метров и дойдет порядка до 60 метров. При этом во время СССР в этой локации планировали возвести высотку со шпилем по типу московской, она бы стала самой большой в Ленинграде.

Члены градостроительного совета не сошлись в едином мнении насчет проекта. Некоторые считают, что комплекс вписывается в общий стиль локации, другие — что высотные здания «стеснят» «СКА Арену». Итоги обсуждения будут подведены позднее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что краснодарская группа компаний «Ромекс» привлекла партнеров к освоению около 30 га на проспекте Культуры.

Татьяна Титаева