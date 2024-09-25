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Арендная ставка на Невском проспекте выросла до 15 тыс. рублей за кв. метр

К концу третьего квартала текущего года верхняя граница диапазона арендных ставок на одной из главных торговых улиц Санкт-Петербурга — Невском проспекте — достигла 15 тыс. рублей за кв. метр в месяц — на 25% выше показателей июня. Эту информацию предоставили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании NF Group.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последние восемь лет рекордно низкое значение составляет доля свободных площадей (2-3%). С начала 2024 года на Невском проспекте открылось 57 новых магазинов и заведений общественного питания, вместе с этим зафиксировано 50 закрытий — эксперты говорят о ротации арендаторов торговых помещений.

В сегменте общественного питания наблюдается наибольшее количество открытий на Невском проспекте — около 18 торговых точек. С начала года доля кафе и ресторанов увеличилась на 3% и составила 37%. Треть всех открытий магазинов одежды приходится на локальные петербургские бренды, лишь один бутик является международным. Также отмечаются случаи миграции магазинов с одной торговой локации города на другую.

При этом эксперты фиксируют отрицательную динамику открытий по сравнению с закрытиями среди продуктовых магазинов и банков. На местах закрытых точек появились новые заведения общественного питания и развлекательного сегмента, уточняют аналитики рынка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга сдали в аренду помещения для малого бизнеса на 470 кв. метров.

Варвара Рудич

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