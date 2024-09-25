На проспекте Обуховской Обороны начали сносить исторические бани братьев Недлер

В Невском районе Петербурга начался демонтаж торговых бань братьев Владимира и Николая Недлеров на проспекте Обуховской обороны, 44. Ранее в отношении здания была подана заявка на выявление его в реестр строений, обладающих признаками объектов культурного наследия. О начале работ по демонтажу исторического объекта 25 сентября сообщает Telegram-канал «SOS СПб Снос», показав фото и видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

В настоящий момент градозащитники готовят обращения в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга, а в также в прокуратуру и Следственный комитет РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бани Недлеров планировалось снести, чтобы освободить пространство под строительство развязки нового Большого Смоленского моста через Неву. Однако в конце августа КГИОП обновил список строений, обладающих признаками объектов культурного наследия, включив в него здание бывших бань. Согласно действующему законодательству, пока объект находится в реестре, он защищен от сноса.

Андрей Цедрик