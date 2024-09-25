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Петербург принял еще 140 детей из Курской области

На Московский вокзал прибыл поезд со 140 детьми из Курской области. Их сопровождают 18 взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сотрудники ведомства помогли ребятам справиться с чемоданами и загрузить их в специальные автобусы. На месте также работали волонтеры.

Прибывших жителей Курской области развезли по местам размещения в Петербурге. Сотрудники петербургского управления МЧС РФ оказали детям и сопровождающим необходимую помощь.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что линейки в школах Петербурга 1 сентября посетили более 200 детей из Курской области.

Татьяна Титаева

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