Скончался экс-глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Махно
Бывший председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Махно ушел из жизни, сообщили в пресс-службе комитета 25 сентября.
Фото: Пресс-служба комитета по межнациональным отношениям
Сотрудники структуры Смольного выразили соболезнования родным и близким Махно. Бывшего чиновника похоронят на Смоленском кладбище 26 сентября. Траурные мероприятия начнутся с 13:00.
«Благодаря своему опыту и профессионализму Олег Иванович внес значительный вклад в гармонизацию межнациональных отношений, укрепление гражданского единства на территории Петербурга, а также консолидацию и развитие казачества Северной столицы»,— подчеркнули в пресс-службе комитета.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что призер Олимпийских игр Александр Барышников скончался в Петербурге.