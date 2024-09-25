Главные новости за 25 сентября. Сочи

Обещанный в Сочи мощный циклон обошел курорт стороной. В полной мере шторм пройдет по территории соседних Абхазии и Грузии.

За прошедшую ночь с 24 на 25 сентября на территории курорта не зафиксировали подтоплений придворовых территорий частных домов.

В отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского возбудили уголовное дело о растрате.

Обыски прошли также у бывшего заместителя главы Сочи Олега Бурлева и главы Хостинского района курорта Савина.

Мещанский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Копайгородского. Бывшего главу курорта арестовали на два месяца.

В 2024 году «Сочитеплоэнерго» направило более 79 млн руб. на подготовку теплового хозяйства курорта к отопительному периоду. Отопительный сезон на курорте начнется 15 ноября, в горах его могут запустить раньше.

В Сочи проходит Форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха. В рамках мероприятия рассмотрели восстановление производства аттракционов в Краснодарском крае, обсудили привлечение инвесторов к реализации таких проектов.

Эксперты Госэкспертизы рассмотрели проектную документацию первого и второго этапов подготовки территории строительства автомобильного обхода Адлера на трассе Джубга — Сочи. В учреждении напомнили, что протяженность обхода составит 8 км. Как ожидается, новая дорога поможет сократить время в пути от Сочи до аэропорта Адлера, а также улучшит транспортную ситуацию в курортных районах Краснодарского края.

С начала 2024 года в Сочи произошло 379 ДТП, в которых погибли 37 человек, 469 получили травмы.