Отопительный сезон в Сочи начнут 15 ноября
В 2024 году «Сочитеплоэнерго» направило более 79 млн руб. на подготовку теплового хозяйства курорта к отопительному периоду. Глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале напомнил, что до включения батарей осталось более полутора месяцев, однако все регламентные работы уже завершены в жилом фонде и на соцобъектах.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Мэр уточнил, что котельные Сочи готовы к предстоящим холодам уже на 85%. Все ветхие участки теплосети заменили.
Начать отопительный сезон в городе планируют 15 ноября. Власти запустят горячую линию. К этому моменту котельные начнут подавать тепло жителям, в объекты санаторно-курортного комплекса и учреждения социальной сферы. В горах отопление могут включить раньше.
Ранее сообщалось, что в городе разрабатывают новую схему теплоснабжения. Ее планируют синхронизировать с Генпланом.