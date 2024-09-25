Отопительный сезон в Сочи начнут 15 ноября

В 2024 году «Сочитеплоэнерго» направило более 79 млн руб. на подготовку теплового хозяйства курорта к отопительному периоду. Глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале напомнил, что до включения батарей осталось более полутора месяцев, однако все регламентные работы уже завершены в жилом фонде и на соцобъектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр уточнил, что котельные Сочи готовы к предстоящим холодам уже на 85%. Все ветхие участки теплосети заменили.

Начать отопительный сезон в городе планируют 15 ноября. Власти запустят горячую линию. К этому моменту котельные начнут подавать тепло жителям, в объекты санаторно-курортного комплекса и учреждения социальной сферы. В горах отопление могут включить раньше.

Ранее сообщалось, что в городе разрабатывают новую схему теплоснабжения. Ее планируют синхронизировать с Генпланом.

Вячеслав Рыжков