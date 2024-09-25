Подтоплений в Сочи не зафиксировали

В Сочи за прошедшую ночь с 24 на 25 сентября не зафиксировали подтоплений придворовых территорий частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В городе за несколько дней начали подготовку к объявленному синоптиками шторму. На Сочи надвигался циклон с моря. Ожидались сильные ливни, ураганный ветер, грозы и град, смерчи в море. Однако позже непогода ушла в другую сторону.

В центре «Фобос» ночью 25 сентября сообщили, что обещанный в Сочи мощный циклон пройдет по территории соседних Абхазии и Грузии. Вместе с тем в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, в течение суток 25 сентября в городе пройдут грозовые дожди. На территории курорта к вечеру среды может выпасть до 19 мм осадков. Уже на следующий день погода полностью наладится, вернутся солнце и умеренная жара.

Вячеслав Рыжков