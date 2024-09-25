Синоптики изменили прогноз по шторму в Сочи

Обещанный в Сочи мощный циклон обошел курорт стороной. В полной мере шторм пройдет по территории соседних Абхазии и Грузии, говорится в прогнозе центра погоды «Фобос» на среду, 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Еще одна область ненастной погоды сохранится в Причерноморье, но в полной мере стихия проявит себя все-таки не в Сочи, а на территории соседних Абхазии и Грузии. Сегодняшний день в Сочи пройдет под аккомпанемент грозовых дождей, но ничего экстремального от них ждать не стоит»,— заявили синоптики.

На территории курорта к вечеру среды может выпасть до 19 мм осадков. Уже на следующий день, 26 сентября, на курорте погода полностью наладится, вернутся солнце и умеренная жара.

Пик мощного циклона «Медикан» в Сочи ранее прогнозировали в ночь с 24 на 25 сентября. Все службы города подготовились к шторму, однако он обошел курорт стороной. Эксперты ранее предупреждали, что буря может уйти в сторону Азовского моря либо развернуться на восток. В итоге циклон ушел в направлении Абхазии.

Вячеслав Рыжков