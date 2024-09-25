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Госэкспертиза рассмотрела проектную документацию обхода Адлера

Эксперты Госэкспертизы рассмотрели проектную документацию первого и второго этапов подготовки территории строительства автомобильного обхода Адлера на трассе Джубга — Сочи. В учреждении напомнили, что протяженность обхода составит 8 км. Как ожидается, новая дорога поможет сократить время в пути от Сочи до аэропорта Адлера, а также улучшит транспортную ситуацию в курортных районах Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках первого этапа предусмотрена подготовка к строительству будущей транспортной развязки с федеральной автодорогой А-149 Адлер — Красная Поляна. Здесь специалисты займутся переустройством инженерных коммуникаций. Также реконструируют существующей путепровод и подходы к нему, установят шумозащитные экраны.

Второй этап предусматривает подготовку территории участка строительства транспортной развязки с федеральной автомобильной дорогой А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия. Здесь также переустроят инженерные сети — газопроводы. Установят два газораспределительных пункта.

В июле текущего года «Автодор» показывал, как будет выглядеть будущий обход Адлера. Открыть трассу планируют в конце 2026 года. На представленной 3D-модели показаны ключевые развязки, тоннели, съезды.

Вячеслав Рыжков

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