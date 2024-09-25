На форуме в Сочи обсудили восстановление производства аттракционов на Кубани

В Сочи проходит Форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха. В рамках мероприятия рассмотрели восстановление производства аттракционов в Краснодарском крае, обсудили привлечение инвесторов к реализации таких проектов, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько отметил, что модернизация, реконструкция и создание таких предприятий проходит при непосредственном участии краевых промышленников. На Кубани выпускают практически все виды продукции для строительства и оснащения предприятий индустрии гостеприимства. Около 10 компаний в крае занимаются изготовлением аттракционов для парков. Однако ряд таких компетенций утрачен.

«Однако мы, как профильный орган власти, готовы поддерживать и развивать производства аттракционов. Действуют субсидии в рамках отраслевой госпрограммы и льготные займы Фонда развития промышленности региона», – отметил господин Хмелько.

Форум в Сочи открылся 23 сентября и будет работать до 28-го. Площадка должна помочь вовлечению профессиональных сообществ в реализацию госпрограмм.

Вячеслав Рыжков