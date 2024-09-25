Путин поручил подготовить план по продвижению российских брендов

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета России по вопросам развития экспорта. Он сообщил, что в 2025 году стартует обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт», а также поручил подготовить план по продвижению российских брендов. Президент также заявил, что Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров по некоторым направлениям, например — по продуктам питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Готовые, в том числе высокотехнологичные, российские товары известны в мире, как правило, в узких сегментах... Важно ответственно и профессионально ее (российскую продукцию.— "Ъ") продвигать, чтобы о ней знало как можно больше потенциальных покупателей»,— сказал президент на заседании (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин добавил, что российские товары должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей. Подготовить план их продвижения президент поручил правительству и Российскому экспортному центру.

На заседании Госсовета глава государства сообщил о росте несырьевого неэнергетического экспорта на 5%, до $89,8 млрд. По его словам, увеличение поставок российских товаров на зарубежные рынки должно стать катализатором для многих отраслей. Президент также сказал о возрастающей роли регионов в развитии экспортного потенциала России.

Отдельно Владимир Путин обратил внимание на создание наднациональной платежной инфраструктуры. Он отметил, что проработка этого вопроса идет во всем мире и многие государства занимаются этим вплотную. Как добавил президент, при создании такой инфраструктуры стоит обращать внимание в том числе на цифровые валюты.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2023 году размер российского экспорта составил $425,1 млрд, что на 28% меньше, чем по итогам 2022-го. Объем экспорта за первые шесть месяцев 2024 года, согласно данным службы, в годовом выражении снизился на 0,4%, до $207,1 млрд руб.

Как идет запуск новых российских брендов в сфере ритейла — в публикации «Ъ» «Не частый брендень».