39 млрд рублей на БРИКС, увеличенные платы за детсады и снижение потребительского кредита

С 1 января 2025 года в Татарстане увеличится плата за детский сад. Оплата будет зависеть от возраста ребенка, часов посещения и количества детей в семье. Например, для детей до 3 лет из неполных семей плата вырастет с 2897 руб. до 3688 руб. Для многодетных семей стоимость составит от 507 до 2516 руб. в зависимости от условий.

В августе 2024 года средний размер потребительского кредита в Татарстане снизился на 15% до 181,6 тыс. руб., что принесло республике 1-е место среди регионов России по этому показателю. На втором и третьем местах оказались Нижегородская область (14,5%) и Башкортостан (11,2%). По размеру выданного в августе потребительского кредита Татарстан занял 5-е место, в то время как лидерами стали Москва (280,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (254,6 тыс. руб.). В среднем по России потребительские кредиты составили 164,9 тыс. руб., снизившись на 7% по сравнению с июлем.

Комитет Госсовета Татарстана поддержал проект увеличения расходов бюджета республики на 39,2 млрд руб. в 2024 году. Это связано с подготовкой к саммиту БРИКС в Казани. Средства направят на улучшение социальной и инженерной инфраструктуры и ремонт дорог. Окончательное рассмотрение поправок пройдет 27 сентября на заседании парламента.

Россия ожидает участия делегации Кубы в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля, однако решение о визите пока не принято.

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за инаугурации и формирования нового правительства. Вместо него страну представит министр и специальный представитель президента, сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

Подготовка к саммиту БРИКС в Казани близка к завершению, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что это будет крупное международное мероприятие.

С начала 2024 года Социальный фонд Татарстана перечислил 11,5 млн руб. 299 семьям, взявшим на воспитание приемных детей. Единовременная выплата составляет около 24,6 тыс. руб., а для семей с несколькими детьми — около 188 тыс. руб. для детей старше 7 лет или с инвалидностью.

В воскресенье, 29 сентября, в «Баскет-холле» перед матчем между командами «УНИКС» и «Зенит» выступит певец Feduk. Его выступление начнется в 13:00.

В 2024 году в Татарстане убрано 1,3 млрд га зерновых, а намолочено 3,662 млн тонн с средней урожайностью 27,8 центнера с гектара. Наибольшее количество зерна собрано в Буинском, Тетюшском, Арском, Чистопольском и Муслюмовском районах.