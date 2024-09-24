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Приемным семьям и опекунам Татарстана выплатили 11,5 млн рублей

С начала 2024 года отделение Социального фонда Татарстана перечислило 11,5 млн руб. 299 семьям, взявшим на воспитание приемных детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Размер единовременной выплаты составляет около 24,6 тыс. руб. Чтобы получить пособие, приемные родители или опекуны должны постоянно проживать на территории России и быть гражданами страны.

Если семья усыновляет несколько детей, то выплату переводят за каждого ребенка. Пособие составит около 188 тыс. руб., если приемные родители возьмут в семью ребенка старше 7 лет, несовершеннолетнего с инвалидностью или детей, являющихся братьями и сестрами.

Чтобы получить единовременную выплату, необходимо подать заявление в клиентской службе Социального фонда или МФЦ.

Диана Соловьёва

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