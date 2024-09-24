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Подготовка к саммиту БРИКС находится на завершающей стадии

Работы по подготовке саммита БРИКС в Казани находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это будет очень крупное международное мероприятие, сейчас уже можно с уверенностью об этом сказать»,— рассказал Дмитрий Песков.

К саммиту глав государств 22–24 октября в Казани подготовили 13 гостиниц из 22. Пресс-служба мэрии города сообщила, что ремонт оставшихся гостиниц завершают.

Ко встрече глав государств БРИКС планируют достроить новое здание театра имени Камала.

Диана Соловьёва

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