Подготовка к саммиту БРИКС находится на завершающей стадии

Работы по подготовке саммита БРИКС в Казани находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это будет очень крупное международное мероприятие, сейчас уже можно с уверенностью об этом сказать»,— рассказал Дмитрий Песков.

К саммиту глав государств 22–24 октября в Казани подготовили 13 гостиниц из 22. Пресс-служба мэрии города сообщила, что ремонт оставшихся гостиниц завершают.

Ко встрече глав государств БРИКС планируют достроить новое здание театра имени Камала.

Диана Соловьёва