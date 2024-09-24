В Казани перед матчем УНИКСа и «Зенита» выступит Feduk

В воскресенье, 29 сентября, состоится матч по баскетболу между командами «УНИКС» и «Зенит». Перед началом матча выступит певец Feduk. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба «УНИКС».

Выступление артиста начнется в 13:00 на сцене «Баскет-холла».

17 сентября УНИКС играл против медийной команды HOOPS. Казанский клуб выиграл в матче со счетом 109:71. В качестве хедлайнера мероприятия выступил рэпер Pharaoh.

Певец Федор Инсаров (Feduk) исполняет песни в жанре хип-хоп. Популярность получил в 2013 году. Тогда певец стал автором заглавного трека для фильма Антона Борматова «Околофутбола». В 2017 году Feduk вместе с рэпером Элджеем выпустили песню «Розовое вино». Клип на композицию набрал 368 млн просмотров.

Диана Соловьёва