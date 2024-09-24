В Татарстане в августе размер потребкредита снизился на 15%

В августе 2024 года в Татарстане средний размер потребительского кредита снизился на 15% и составил 181,6 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял 1-е место среди регионов России по снижению среднего размера потребительского кредита. На втором и третьем месте расположились Нижегородская область (14,5%) и Башкортостан (11,2%).

Республика также заняла 5 место по размеру выданного в августе потребительского кредита. На 1 позиции оказалась Москва (280,7 тыс. руб.). На втором месте расположился Санкт-Петербург (254,6 тыс. руб.). Третью и четвертую позиции заняли Московская область (240,5 тыс. руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (198,6 тыс. руб.).

В среднем по России в августе выдали потребительские кредиты на сумму 164,9 тыс. руб. По сравнению с июлем показатель за август снизился на 7%. В предыдущем месяце средний размер потребкредита составил 177,3 тыс. руб.

Диана Соловьёва