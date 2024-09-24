В Татарстане убрано 1,315 млн гектар зерновых

По предварительным результатам, в текущем году в Республике Татарстан убрано 1,315 млн га зерновых. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров на брифинге «Об итогах уборочной кампании в Республике Татарстан в 2024 году».

Всего сейчас намолочено 3,662 млн тонн зерновых при средней урожайности в 27,8 центнеров с гектара. Наибольшее количество зерновых культур было намолочено в Буинском, Тетюшском, Арском, Чистопольском и Муслюмовском районах республики.

Влас Северин