В 2025 году в Татарстане повысят оплату за детский сад

В Татарстане с 1 января 2025 года собираются повысить оплату за детский сад. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин

Плата за детсад будет зависеть от возраста ребенка, часов посещения детсада, а также количества несовершеннолетних в семье.

Новый размер оплаты за одного ребенка до 3 лет не из многодетной семьи в детсаде на 10,5 часов увеличится на 791 руб. В этом году месячная оплата обходится в 2897 руб. В 2025 году размер оплаты дойдет до 3688 руб.

Если ребенок не из многодетной семьи и ходит в учреждение 5 дней в неделю, то семья заплатит в месяц от 1013 до 5032 руб. Для многодетных семей на одного ребенка детсад обойдется на сумму от 507 до 2516 руб.

Если несовершеннолетний ходит в детский сад 6 дней в неделю и он из семьи с 1–2 детьми, то посещение в месяц будет стоить от 4395 до 6045 руб. в месяц. Для многодетной семьи цена составит от 2198 до 3023 руб.

В группах оздоровительной и компенсирующей направленности цена отличается в зависимости от нарушений здоровья ребенка. Например, если ребенок не из многодетной семьи младше 3 лет и часто болеет, то оплата детсада в месяц составит 4874 руб. Если у несовершеннолетнего из многодетной семьи есть нарушения речи, то посещение обойдется в 2256 руб.

Диана Соловьёва