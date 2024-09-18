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Главные новости за 18 сентября

Почти 300 школьников из Курской, Брянской и Белгородской областей будут жить и учиться в Сириусе. Более половины из них — это выпускники профильных программ Образовательного центра, которые в разное время приезжали на программы по искусству, науке и спорту.

На границе в Адлере выявили крупную партию контрабандных сигарет. В тайниках «БМВ» перевозили больше 1,5 тыс. пачек сигарет.

В Сочи стартовал форум журналистики «Вся Россия 2024». В рамках мероприятия пройдут круглые столы, семинары, покажут документальное кино.

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе планирует посетить встречу формата Россия — Африка, которая пройдет в ноябре в Сочи. Это заседание станет первым в своем роде в рамках Форума партнерства Россия — Африка.

Сочинца осудили за звонок в ФСБ с ложным сообщением о планах заложить взрывное устройство в театре. Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы.

Верховный суд РФ рассмотрел кассационные жалобы по двум ранее истребованным гражданским делам об аннулировании права граждан на садовые земельные участки в Сочи по искам прокуратуры. Решения нижестоящих судов отменили.

В МЦУ Сочи прокомментировали ситуацию с замусоренными улицами города. Специалисты центра пояснили, что проблема связана с процессом смены подрядной организации по уборке.

В Сочи якутские полицейские задержали сообщника телефонных аферистов, обналичившего 35 млн руб. Обвиняемый сейчас находится под стражей, вскоре его этапируют в Якутию.

Ученые научно-технологического университета «Сириус» запатентовали новую мРНК-вакцину от туберкулеза. Сейчас исследователи готовятся приступить к клиническим испытаниям.

Прокуратура Адлерского района Сочи вынесла предостережение о рисках предпринимателю, под руководством которого построили опасную железную дорогу на Старой Краснополянской дороге. Ранее на узколинейку также поступали жалобы.

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