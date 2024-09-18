Якутские полицейские задержали в Сочи «обнальщика» с 35 млн рублей

В Сочи якутские полицейские задержали сообщника телефонных аферистов, обналичившего 35 млн руб. Информацию опубликовали в официальном Telegram-канале МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изначально, сообщили в ведомстве, в полицию Ленинского района Якутии с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний местный житель. Мужчина перевел на «безопасный счет» аферистов 2,3 млн руб. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Оказалось, что с телефонных номеров мошенников, похитивших сбережения потерпевшего, поступали звонки еще нескольким десяткам обманутых граждан из разных регионов страны.

Якутские полицейские совместно с сочинскими коллегами вышли на след преступников. На курорте задержали участника преступной группы, который занимался обналичиванием денег. Он, как считают в полиции, с начала августа обналичил около 35 млн руб. Для этого он, в частности, прибегал к помощи доверчивых одиноких женщин. В процессе ухаживания за ними фигурант под различными предлогами перечислял на их банковские карты добытые мошенническим путем деньги, а затем просил обналичить их и передать ему. Правоохранители уже арестовали 12 млн руб. на счетах мужчины. Сам он находится под стражей и вскоре будет этапирован в Якутию.

Ранее сообщалось, что мошенник из Ленинградской области обманул жителя Сочи более чем на 500 тыс. руб. Потерпевшим оказался местный предприниматель.

Вячеслав Рыжков