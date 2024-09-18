Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Якутские полицейские задержали в Сочи «обнальщика» с 35 млн рублей

В Сочи якутские полицейские задержали сообщника телефонных аферистов, обналичившего 35 млн руб. Информацию опубликовали в официальном Telegram-канале МВД РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изначально, сообщили в ведомстве, в полицию Ленинского района Якутии с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний местный житель. Мужчина перевел на «безопасный счет» аферистов 2,3 млн руб. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Оказалось, что с телефонных номеров мошенников, похитивших сбережения потерпевшего, поступали звонки еще нескольким десяткам обманутых граждан из разных регионов страны.

Якутские полицейские совместно с сочинскими коллегами вышли на след преступников. На курорте задержали участника преступной группы, который занимался обналичиванием денег. Он, как считают в полиции, с начала августа обналичил около 35 млн руб. Для этого он, в частности, прибегал к помощи доверчивых одиноких женщин. В процессе ухаживания за ними фигурант под различными предлогами перечислял на их банковские карты добытые мошенническим путем деньги, а затем просил обналичить их и передать ему. Правоохранители уже арестовали 12 млн руб. на счетах мужчины. Сам он находится под стражей и вскоре будет этапирован в Якутию.

Ранее сообщалось, что мошенник из Ленинградской области обманул жителя Сочи более чем на 500 тыс. руб. Потерпевшим оказался местный предприниматель.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...