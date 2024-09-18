На границе в Адлере остановили иномарку с крупной партией контрабандных сигарет
На российско-абхазской границе на пропускном пункте «Адлер» вновь выявили крупную партию контрабандных сигарет. В тайниках «БМВ» перевозили больше 1,5 тыс. пачек сигарет, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
«На российско-абхазской границе продолжают фиксироваться нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции. В последнее время для незаконной перевозки сигарет нарушители используют в том числе автомобили премиум-класса, надеясь пересечь границу вне подозрений»,— отмечается в пресс-релизе.
Таможенники остановили автомобиль BMW X5, прибывший на границу со стороны Абхазии. Иномарку отправили на осмотр с применением МИДК. В итоге во всех четырех колесах машины обнаружили спрятанные сигареты марки Business Royals, произведенные в Дубае. Сигареты были без российских акцизных марок и обязательной маркировки. Стоимость партии составила около 200 тыс. руб.
Машину и контрабанду изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226. 1 УК РФ (контрабанда). Фигуранту грозит от 300 тыс. до 1 млн руб. штрафа или лишение свободы на срок до пяти лет.
С 1 января 2024 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии возбуждено порядка 700 дел об административных правонарушениях, семь уголовных дел. Изъято более 1,2 млн штук сигарет, 45 кг насвая.