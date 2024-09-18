На границе в Адлере остановили иномарку с крупной партией контрабандных сигарет

На российско-абхазской границе на пропускном пункте «Адлер» вновь выявили крупную партию контрабандных сигарет. В тайниках «БМВ» перевозили больше 1,5 тыс. пачек сигарет, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

«На российско-абхазской границе продолжают фиксироваться нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции. В последнее время для незаконной перевозки сигарет нарушители используют в том числе автомобили премиум-класса, надеясь пересечь границу вне подозрений»,— отмечается в пресс-релизе.

Таможенники остановили автомобиль BMW X5, прибывший на границу со стороны Абхазии. Иномарку отправили на осмотр с применением МИДК. В итоге во всех четырех колесах машины обнаружили спрятанные сигареты марки Business Royals, произведенные в Дубае. Сигареты были без российских акцизных марок и обязательной маркировки. Стоимость партии составила около 200 тыс. руб.

Машину и контрабанду изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226. 1 УК РФ (контрабанда). Фигуранту грозит от 300 тыс. до 1 млн руб. штрафа или лишение свободы на срок до пяти лет.

С 1 января 2024 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии возбуждено порядка 700 дел об административных правонарушениях, семь уголовных дел. Изъято более 1,2 млн штук сигарет, 45 кг насвая.

Вячеслав Рыжков