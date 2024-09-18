Ученые «Сириуса» провели испытания новой вакцины от туберкулеза

Ученые научно-технологического университета «Сириус» запатентовали новую мРНК-вакцину от туберкулеза. Ее эффективность подтвердили на лабораторных мышах, теперь исследователи готовятся приступить к клиническим испытаниям, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Разработка вакцины важна в первую очередь для ревакцинации взрослых, у которых единственная одобренная вакцина от туберкулеза — БЦЖ — не обеспечивает полную защиту против туберкулеза легких. Кроме того, из-за множественной лекарственной устойчивости все сложнее подобрать лечение для пациентов»,— отметили в пресс-службе.

Ежегодно от туберкулеза умирают около 1,5 млн человек. На сегодняшний день для профилактики заболевания все еще используется вакцина, созданная в прошлом веке,— БЦЖ. Но бактерия туберкулеза за это время значительно мутировала, поэтому вакцина не дает нужного результата.

«В нашей мРНК вакцине использовались только последовательности, отсутствующие в БЦЖ, что делает ее привлекательной в качестве повторной прививки во взрослом возрасте»,— отмечает руководитель группы лаборатории РНК-вакцин Научного центра трансляционной медицины университета «Сириус» Василий Решетников.

Работа над проектом ведется с 2021 года при поддержке Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Александра Каверина