Прокуратура заинтересовалась узкоколейкой на старой Краснополянской дороге

Прокуратура Адлерского района Сочи вынесла предостережение о рисках предпринимателю, под руководством которого построили опасную железную дорогу на старой Краснополянской дороге. Ранее на узколинейку также поступали жалобы, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В ответ на многочисленные обращения граждан прокуратура провела проверку, которая выявила, что участки земли под старой автодорогой А-149 (Адлер — Красная Поляна) передали в аренду одной из организаций. На этой территории построили узкоколейную железную дорогу и создали туристическую инфраструктуру, туристам предлагают прогулки с живописными видами на ущелье Ахцу и реку Мзымта.

Однако эксперты из МЧС, Гидрометцентра и управления гражданской обороны отметили высокий риск лавинной опасности в этом районе. Они также обратили внимание на отсутствие необходимых защитных мер для обеспечения безопасности туристов. Учитывая эти факторы и то, что деятельность на данном участке сейчас не осуществляется, прокуратура вынесла предостережение руководителю организации о недопустимости нарушений законодательства, касающегося защиты населения от природных и техногенных угроз.

СМИ также сообщали, что ученые Сочинского географического общества были недовольны строительством и обращались в прокуратуру с просьбой остановить работы. Эксперты аргументировали это тем, что ущелье, где произрастают краснокнижные мзымтелла, цикламен черкесский, подснежник Воронова, получило статус памятника природы 36 лет назад.

Однако железную дорогу протяженностью 1,7 тыс. м все же построили, а в сентябре специалисты организовали закрытую презентацию объекта. По пути железной дороги предусматривали две остановки. Для этого планировали организовать смотровые стоянки на трассе.

Предполагалось, что по этому маршруту будут ходить поезда, которые смогут осуществлять перевозки для 50 человек единовременно. Для одного человека стоимость поездки составляла 1,4 тыс. руб., а поезда должны были курсировать круглогодично.

Мария Удовик