Дети из приграничных регионов будут два месяца жить и учиться в Сириусе

Почти 300 школьников из Курской, Брянской и Белгородской областей приехали в Сириус. Они будут жить и учиться на федеральной территории до конца первой четверти, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе территории. Больше половины учащихся — это выпускники профильных программ Образовательного центра, которые в разное время приезжали на программы по искусству, науке и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Ввиду сложившейся ситуации в этих регионах дети будут находиться в Сириусе на протяжении всей первой четверти учебного года. Эта инициатива была выдвинута председателем Совета федеральной территории Сириус Еленой Шмелевой»,— сообщили в пресс-службе.

Жить дети будут в гостиничном комплексе «Альфа Сириус», учиться — в Президентском лицее. Специально для них педагоги Фонда «Талант и успех» разработали образовательную программу, куда вошли школьные занятия, внеучебная деятельность, творческие интенсивы. Тренировки детей-спортсменов будут проводиться на олимпийских объектах.

В пресс-службе отметили, что все расходы за проезд, проживание, питание и пребывание детей взяла на себя администрация федеральной территории.

Александра Каверина