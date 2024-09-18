ВС РФ отменил решения по изъятию земельных участков в Сочи

Верховный суд РФ рассмотрел кассационные жалобы по двум ранее истребованным гражданским делам об аннулировании права граждан на садовые земельные участки в Сочи по искам прокуратуры. Решения нижестоящих судов отменили, пишет «Интерфакс» со ссылкой на юриста Дениса Благополучного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заседание состоялось днем накануне, 17 сентября. Все ранее принятые нижестоящими судами решения об аннулированию прав граждан на земельные участки в Хостинском районе Сочи отменили. Два дела направили на новое рассмотрение в нижестоящий суд.

«Исходя из текста определений судьи Верховного суда РФ о передаче дел и кассационных жалоб на рассмотрение по существу, судебная коллегия укажет в итоговом тексте судебного акта на нарушения, связанные с избранием прокуратурой ненадлежащего способа защиты права в виде признания права отсутствующим», – рассказал господин Благополучный.

По мнению юриста, решения ВС РФ внесут определенность в дальнейшее рассмотрение аналогичных споров судами Краснодарского края. В частности, вышестоящая инстанция признала недействительными доводы прокуратуры о пересечении границ одним из спорных участков территории нацпарка курорта.

В начале сентября стало известно, что ВС РФ истребовал из районных судов Сочи более 35 дел, связанных с исками Генпрокуратуры по изъятию земель в нацпарке. Однако подобных исков надзорный орган подал гораздо больше. Многие из них суды удовлетворили.

Вячеслав Рыжков