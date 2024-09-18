В Сочи открылся форум журналистики «Вся Россия 2024»
В Зимнем театре Сочи состоялась торжественная церемония открытия форума журналистики «Вся Россия 2024». На открытие приехали председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.
На форум приехали больше 1 тыс. человек: представители СМИ и власти, общественники, блогеры. Прибыли делегации из всех регионов страны. В рамках мероприятия пройдут круглые столы, семинары, покажут документальное кино.
Форум продлится до 21 сентября. В завершение мероприятия наградят победивших в профессиональных конкурсах журналистов.