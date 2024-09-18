Сочинца осудили за звонок в ФСБ с ложным сообщением о бомбе в театре

Жителя Сочи осудили за звонок в ФСБ с ложным сообщением о планах заложить взрывное устройство в театре. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные Центрального районного суда курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что осужденный ранним утром (дата происшествия не уточняется) позвонил в дежурную часть УФСБ по городу и сообщил оперативному дежурному, что неизвестные обратились к нему с предложением заложить взрывное устройство в здании Зимнего театра. Позже выяснилось, что мужчина выдумал историю.

В суде отметили, что мужчина осознавал, что своим сообщением отвлечет правоохранителей для проверки заведомо ложного сообщения о теракте и что оно будет воспринято как реальная опасность. Сам сочинец вину признал.

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Суд смягчил приговор, так как мужчина признал вину, раскаялся. Также у фигуранта на попечении находится отец-инвалид, а сам он лечится от алкогольной зависимости. При этом ранее сочинца привлекали к ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Основное наказание за это нарушение он уже отбыл. В итоге суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.

Вячеслав Рыжков