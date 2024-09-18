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К мэру постучались

В Свердловской области задержали мэра Артемовского Константина Трофимова

В администрации Артемовского (Свердловская область) силовики задержали главу городского округа Константина Трофимова. В СКР и МВД признали факт задержания мэра «одного из муниципалитетов» в рамках уголовного дела коррупционного характера, однако предпочли пока не разглашать подробности.

Фото: сайт администрации Артемовского городского округа

Фото: сайт администрации Артемовского городского округа

О задержании мэра «одного из муниципалитетов» Свердловской области сообщило СУ СКР по региону. В ведомстве подчеркнули, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела коррупционного характера. По словам руководителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, в задержании помимо сотрудников СКР участвовали полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по региону.

«Работа находится на первоначальном этапе, поэтому более точные и подробные обстоятельства пока не разглашаются»,— сказал полковник Горелых.

По данным информагентства Ura.ru, задержанный — глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. Отмечается, что «силовики в гражданской форме» задержали мэра в его рабочем кабинете. В администрации муниципалитета «Ъ-Урал» отказались комментировать ситуацию.

Возбуждение уголовного дела в отношении «очередного главы» анонсировал начальник ГУ МВД по области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков, выступая перед депутатами регионального заксобрания, еще в марте. По «этическим соображениям» и «в интересах следствия» он отказался назвать парламентариям имя возможного фигуранта.

Константину Трофимову 57 лет. Он уроженец Копейска (Челябинская область), в 1993 году окончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени горный институт (сегодня — Уральский государственный горный университет). Трудовую деятельность начал с должности электрослесаря на шахте Центральной в Копейске, в 2006 году был назначен коммерческим директором ООО «Промзапсервис», с 2009-го работал в ГУ СО «Санаторий-профилакторий “Юбилейный”»: был заместителем директора, директором. С 2008 года Константин Трофимов избирался депутатом думы муниципалитета от партии «Единая Россия», в 2016 году стал спикером.

Константин Трофимов возглавил Артемовский в октябре 2020 года, сменив на посту Андрея Самочернова, написавшего заявление об уходе по собственному желанию. На заседании думы, на котором депутаты рассматривали решение о досрочном прекращении полномочий мэра, среди причин его отставки обсуждались ошибка в декларации о доходах и низкая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Согласно докладу о результатах мониторинга эффективности деятельности органов МСУ муниципалитетов за 2022 год, Артемовский занял третье место среди 13 городских округов с численностью населения 40–75 тыс. человек, уступая Полевскому и Лесному. По данным Свердловскстата, на начало 2024 года в городском округе проживали 52,1 тыс. человек, годом ранее — 52,3 тыс.

Константин Трофимов и прежде попадал в поле зрения СМИ. Например, когда в феврале 2021 года неизвестные сожгли его автомобиль. Огонь повредил моторный отсек и салон Honda CR-V. Глава Артемовского тогда заявил, что поджог мог быть связан с реформой управления, которую он начал в мэрии. За день до этого Константин Трофимов отчитывался перед губернатором Евгением Куйвашевым о росте экономических показателей Артемовского и инвестиционной составляющей. Глава региона тогда отметил плохое состояние дорог, материально-технической базы социальной сферы, общественного транспорта и призвал мэра повысить качество подготовки заявок муниципалитета на участие в областных программах, предполагающих выделение грантов и субсидий.

«В целом ситуация в Артемовском городском округе достаточно устойчивая, есть позитивные изменения. В округе строится жилье и социальные объекты, ведутся работы по благоустройству»,— сказал господин Куйвашев.

Василий Алексеев

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