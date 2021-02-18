Евгения Куйвашева попросили помочь в присвоении Артемовскому звания «вентиляторной» столицы Урала

Мэр Артемовского Константин Трофимов в ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым попросил его посодействовать в присвоении городу неофициального звания «вентиляторной столицы Урала», сообщили в департаменте информационной политики региона.

Отметим, Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» является единственным предприятием в России, который выпускает вентиляторы для метрополитенов, горнодобывающих и металлургических предприятий. ««По привлечению инвестиций эффективно работает ряд предприятий, в том числе завод «Вентпром». Недавно открылось еще одно небольшое производство. Кроме того, при вашем содействии в муниципалитет вернулась Урало-Сибирская промышленная компания», — подчеркнул господин Трофимов.

В ходе встречи губернатор дал главе города ряд поручений, в том числе повысить качество подготовки заявок городского округа на участие в региональных программах, предполагающих выделение грантов и субсидий.

«В целом, ситуация в Артемовском городском округе достаточно устойчивая, есть позитивные изменения. Но есть ряд вопросов: состояние дорог, материально-техническая база социальной сферы, общественный транспорт. Обратите внимание, что Артемовский ни разу не был в числе получателей грантов в региональных программах. А это – один из эффективных инструментов решения муниципальных задач. Прошу вас уделить внимание качеству подготовки конкурсной документации на участие в областных программах», — отметил Евгений Куйвашев.

Илья Смирнов