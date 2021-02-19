Неизвестные сожгли автомобиль мэра уральского города

В ночь на 19 февраля неизвестные сожгли автомобиль мэра Артемовского Константина Трофимова, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что по данному факту полиция начала проверку.

«При осмотре эпицентра событий было установлено, что очаг возгорания находился в моторном отсеке. На вопрос поджог это или что-то иное ответит назначенная экспертиза. Полиция отрабатывает различные версии случившегося. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное решение», — отметил полковник Горелых.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля Honda CR-V. В тушении пожара были задействованы две ед. техники и 10 человек личного состава.

Агентству Ura.ru господин Трофимов заявил, что поджог может быть связан с реформой управления, которую он начал в мэрии. «После назначения на пост мэра в конце октября 2020 Трофимов сменил ключевых руководителей финансового блока и сферы ЖКХ города», — отметили в агентстве.