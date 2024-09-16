Главные новости за 16 сентября. Сочи

Кубанские полицейские нашли без вести пропавшую 15-летнюю девочку-подростка из Подмосковья, которая могла пребывать в Сочи. Ее обнаружили в Усть-Лабинске.

АО «Сочинский мясокомбинат» получил новое руководство. С 11 сентября вместо Рамиля Нигмадзянова организацию возглавляет управляющая компания ГК «Агро-Центр».

Депутата городского собрания Сочи лишили полномочий за сокрытие доходов. Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура курорта.

Сообщения о том, что бывший вице-мэр Сочи Олег Бурлев якобы покровительствовал местным предпринимателям, сдерживая конкуренцию, не подтвердились.

СК России инициировал проверку по факту гибели неизвестного мужчины на сочинском пляже. В воскресенье, 15 сентября, на пляже в районе 73 км отдыхающие наткнулись на тело мужчины.

Межведомственная рабочая группа под председательством руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Ильи Позднякова рассмотрела замечания градостроительного совета Сочи по новому проекту Правил землепользования и застройки.

Юбилейный XV Сочинский джазовый фестиваль посетили более 16 тыс. человек. Мероприятие завершилось гала-концертом в концертном зале «Фестивальный», здесь выступили Игорь Бутман, Фантине и Московский джазовый оркестр, квинтет Сергея Мазаева, а также Дмитрий Маликов с программой «Пианомания Джаз».

Через пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе с начала года проехали около 2 млн автомобилей. В пресс-службе Южного таможенного управления отметили, что Абхазия по-прежнему является одним самых популярных туристических направлений в курортный сезон.

С крупнейших вокзалов СКЖД за период с января по август 2024 года отправили более 30,3 млн пассажиров. Лидерами по пассажиропотоку стали вокзалы Адлера и Сочи. С вокзала Адлера отправили 5,4 млн пассажиров, с вокзала Сочи — 3,4 млн.