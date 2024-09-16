В Сочи рассмотрели замечания Градсовета по проекту ПЗЗ

Межведомственная рабочая группа под председательством руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Ильи Позднякова рассмотрела замечания градостроительного совета Сочи по новому проекту Правил землепользования и застройки. Группа занималась рассмотрением вопросов, поступивших от горожан и экспертов Градсовета в части территориального зонирования, водно-зеленого каркаса и особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мэрии напомнили, что проект ПЗЗ устанавливает 290 территориальных зон. Это, объяснили власти, обусловлено большой площадью города и наличием в его границах исторического поселения регионального значения, объектов культурного наследия и территорий особо ценного значения. В итоговом проекте, как ранее заявляли в мэрии, 26 карт и 11 томов регламентов.

В скором времени итоговый проект ПЗЗ направят на согласование в федеральные и краевые ведомства. Утвердить правила, как сообщалось ранее, планируют в третьем квартале 2024 года.

Вячеслав Рыжков