Более 16 тысяч человек посетили юбилейный джазовый фестиваль в Сочи
Юбилейный XV Сочинский джазовый фестиваль посетили более 16 тыс. человек. Мероприятие завершилось гала-концертом в концертном зале «Фестивальный», здесь выступили Игорь Бутман, Фантине и Московский джазовый оркестр, квинтет Сергея Мазаева, а также Дмитрий Маликов с программой «Пианомания Джаз», сообщает пресс-служба администрации курорта.
Фото: пресс-служба мэрии Сочи
Начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова напомнила, что фестиваль длился неделю. В нем участвовали более 200 российских и зарубежных артистов. Госпожа Устинова отметила также, что фестиваль входит в десятку лучших джазовых фестивалей России.
В мэрии отметили также молодых исполнителей, выступавших на фестивале. В этом году свой коллектив сочинской публике представил Артем Баденко, он приезжал в составе детского оркестра на первый Сочинский джазовый фестиваль. Также выступил оркестр Детской филармонии Челябинской области.
Всего за годы существования фестиваля его посетили свыше 100 тыс. человек. Мероприятие проводится ежегодно.