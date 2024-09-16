Более 16 тысяч человек посетили юбилейный джазовый фестиваль в Сочи

Юбилейный XV Сочинский джазовый фестиваль посетили более 16 тыс. человек. Мероприятие завершилось гала-концертом в концертном зале «Фестивальный», здесь выступили Игорь Бутман, Фантине и Московский джазовый оркестр, квинтет Сергея Мазаева, а также Дмитрий Маликов с программой «Пианомания Джаз», сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова напомнила, что фестиваль длился неделю. В нем участвовали более 200 российских и зарубежных артистов. Госпожа Устинова отметила также, что фестиваль входит в десятку лучших джазовых фестивалей России.

В мэрии отметили также молодых исполнителей, выступавших на фестивале. В этом году свой коллектив сочинской публике представил Артем Баденко, он приезжал в составе детского оркестра на первый Сочинский джазовый фестиваль. Также выступил оркестр Детской филармонии Челябинской области.

Всего за годы существования фестиваля его посетили свыше 100 тыс. человек. Мероприятие проводится ежегодно.

Вячеслав Рыжков