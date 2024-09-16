Сочинский депутат лишен полномочий за сокрытие 400 млн рублей доходов

Депутата городского собрания Сочи лишили полномочий за сокрытие доходов. Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура курорта, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, депутат предоставил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за период с 2020 года по 2021 год. В прокуратуре считают, что городской парламентарий сокрыл более 400 млн руб. доходов от продажи акций и дорогостоящего автомобиля.

По данным «Ъ-Сочи», речь идет об экс-депутате Анжеле Селюковой. Ранее стало известно, что она скрыла получение с 2020 по 2021 год около $9 млн за продажу акций пансионата Volna Resort & SPA, а также не указала данные о занижении дохода на 5,5 млн руб. после продажи автомобиля марки Bentley. Большинство депутатов городского собрания курорта проголосовали за прекращение полномочий госпожи Селюковой.

Позже стало известно, что бывшего депутата могут лишить прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Ее иномарку остановили на дороге, предположительно водитель находилась в нетрезвом состоянии.

Вячеслав Рыжков