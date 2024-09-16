Разыскиваемую в Сочи девочку-подростка нашли в Усть-Лабинске

Кубанские полицейские нашли без вести пропавшую 15-летнюю девочку-подростка из Подмосковья, которая могла пребывать в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 15-летней девочки. Ее удалось обнаружить в станице Новолабинской Усть-Лабинского района в гостях у своей онлайн-подруги.

В ходе беседы с инспектором по делам несовершеннолетних девочка рассказала, что она решила уйти из дома из-за конфликтов с родителями. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Сейчас несовершеннолетняя находится в социально-реабилитационном центре для подростков в Усть-Лабинске. В ближайшее время сотрудники полиции передадут ее законным представителям.

Ранее сообщалось, что школьница не вернулась домой из лицея 6 сентября. Правоохранительные органы Сочи подключались к поискам пропавшей девочки-подростка.

Мария Удовик